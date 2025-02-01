Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatındaki tartışmalarla sıkça gündemde. Son olarak sosyal medya hesaplarının elinden alındığını duyuran Deniz, eski menajeri ve ağabeyi Ercan Deniz ile aralarındaki gerginliği yine sosyal medyaya taşıdı. Özcan Deniz, yaptığı açıklamalarda "150 milyon TL’m çalındı" diyerek büyük bir iddiada bulundu. Ancak, bu açıklama, ailesiyle yaşadığı sorunları bir kez daha alevlendirdi.

Ercan Deniz’den şok açıklamalar

Ağabeyi Ercan Deniz, kardeşi Özcan’a açtığı davayı açıklayarak büyük bir çıkış yaptı. Ercan Deniz, kardeşinin sosyal medya hesabı üzerinden sürekli paylaşım yaparak ailesiyle ilgili olumsuz açıklamalar yaptığını belirtti. “Benim servetim olmuş olurdu” diyerek, Özcan’ın kazancının yüzde 15’ini aldığını vurgulayan Ercan Deniz, kendisinin her zaman ailesine destek olduğunu ifade etti. Özcan’ın evliliği sonrası, Samar’ın kendisinin üzerinde yaptırım gücü olmadığını söyleyen Ercan Deniz, kardeşinin son zamanlardaki tavırlarını sert bir şekilde eleştirdi.

“150 milyonum çalındı”

Özcan Deniz’in "150 milyon TL’m çalındı" şeklindeki açıklamasına karşılık veren Ercan Deniz, bu iddianın ardından yaşananları şöyle özetledi: "Özcan Bey’in ekipleri şirkete geldi, şirkete borçlu çıktı. Ardından, 'kusura bakma kardeşim çalışamayacağız' dedim. Bu kişi, evliliğini bile bir yıl boyunca yönetememiş biri." Ercan Deniz, ayrıca Özcan’ın şimdiye kadar kendisine para verdiğini kanıtlamasını istedi.

“Aile diye bir şey kalmadı”

Ercan Deniz, “Aile diye bir şey kalmadı” diyerek, Özcan’ın son açıklamalarının ardından aile bağlarının tamamen kopma noktasına geldiğini belirtti. Ailesine, özellikle de Özcan’a karşı olan bu açıklamalar, ikili arasındaki gerginliği iyice derinleştirdi. Ayrıca, Ercan Deniz, Özcan’ın kendisini "hayranlarına linç ettirmekle" tehdit ettiğini de söyledi.

Yaşanan bu gerilim, bir yasal süreci de beraberinde getirdi. Ercan Deniz, Özcan Deniz hakkında açtığı davanın Şubat ayında mahkemeye taşınacağını duyurdu. Bu dava, aile içindeki gerginliği daha da artıracak gibi görünüyor.