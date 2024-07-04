Miray İpekler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Akkaya'nın kendisine hakaret ettiğini ve ev adresini sosyal medyada yaydığını iddia etti. Bu şikayet üzerine İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Akkaya'nın ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkardı.

"Selin Ciğerci ile Fotoğraf Çekildiğim İçin Hakaret Etti"

Miray İpekler, Deniz Akkaya ile hiçbir zaman yüz yüze gelmediklerini belirtti. İpekler, Selin Ciğerci ile birlikte çekildiği bir fotoğrafın ardından Akkaya'nın kendisine hakaret etmeye başladığını ve adresini sosyal medyada paylaştığını öne sürdü. Ayrıca, Akkaya'nın bir televizyon programında kendisine yönelik tehdit edici ifadeler kullandığını iddia etti.

Miray İpekler'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Deniz Akkaya tebligatlara rağmen ifade vermeye gelmedi. Bunun üzerine savcılık, Akkaya hakkında yakalama kararı talep etti ve İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul etti.