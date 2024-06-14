Eski model Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde evde yaşanan tartışma nedeniyle devlet korumasına alınan 15 yaşındaki kızı Ayşe'nin velayetini, yaz tatilini birlikte geçirmeleri için babasına verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Akkaya, sürecin kendi izniyle ilerlediğini belirterek yanlış bilgi yayanlara sert çıktı.

Kızının velayetini babasına verdi

Akkaya, bu kararın tamamen kendi inisiyatifiyle alındığını vurguladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Akkaya, şunları söyledi:

"İlahi adalet. Tam 15 senedir bir kez yaz tatiline götürmediğin kızını tamamen bana olan takıntından yer bulup açtığın içi bomboş davalar nedeniyle tatile çıkarmak zorunda kaldın. Her yaz olduğu gibi üstünden atmak için 'Programım müsait mi bakacağım' diyerek aylarca telefonuna çıkmadığın kızın başına bela oldu değil mi?"

"Herkesin içinden testereyle geçeceğim"

"Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da ben de olduğu için bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Yani dangalak dangalak yorum yapanlar çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu. Aksi bir haber yapan herkesin içinden testereyle geçeceğim. Bunların hepsi resmi evraklı izinler."

"Kızımın halen telefon şifresini vermediğini hatırlatmak isterim ikinci telefonda bulduk biliyorsunuz. O konuyla ilgili yapacaklarımız ayrı konu. Ancak utanmadan hala bana dil uzatan kepazelerin içinden geçmem dışında, size belki yüzünüz kızarır diye her sene çocuğu ödemediği okul paralarını annesine ödetmeye çalışırken nasıl yalvarttığında belgesini paylaşıyor olacağım. Bundan sonra saklamak yok. Saklaya saklaya yaptığınız paralı haberlerle olayı siz buraya getirdiniz. Bu telefonun şifresi kapanmadan önce aldığım görüntülerden bir tanesi. İçler acısı bir baba müsveddesi. Bana dil uzatırken bu mesaj aklınıza gelsin olur mu.

16 senedir nafaka ödemiyor

"Nagehan Alçı sevin sevmeyin, bugünkü mesajlarını okuyorum. Benzer işler. Bakın tekrar ediyorum ideolojisini sevmeyebilirsiniz ama annelik kısmı ayrı bir konudur. Bu ülkede bu adamlar kadının ayakta durmasını hazmedemiyor, ve çocukları kullanmaktan saniye geri kalmıyorlar. Bu yorum kendi olayım için yapılmış bir yorumdur. Kendi ödemesi gereken nafakaları 16 senedir ödemediği gibi bir de utanmadan çocuğuyla annen ödesin sonra ben bakarım pazarlığı yapan babayı iyi tanıyın. Bundan sonraki süreçte bambaşka bir yola girdim saniye saniye bu rezilliği sizle paylaşacağım ki belki de Türk medeni kanununda bu konuyla ilgili yeni yaptırımlar gelir."