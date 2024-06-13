Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz ay yaşanan olaylar nedeniyle devlet korumasına alınan 16 yaşındaki kızıyla ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Akkaya, kızının odasında ikinci bir telefon bulduğunu ve bu durumun kendisini derinden sarstığını açıkladı.

Kızının odasını kontrol etti

Olaylar, Deniz Akkaya'nın kızının telefonunu almasıyla başladı. Kızının bu duruma tepkisi şiddet oldu ve Akkaya'yı balkona kilitledi. Bunun üzerine polis çağrıldı ve genç kız devlet korumasına alındı. Yaşananların ardından Akkaya, kızının odasını kontrol ederken ikinci bir telefon bulduğunu ifade etti.

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aklımı kaybetmek üzereyim. Kızımın odasını hayatımda ilk kez kontrol ediyorum ve ikinci bir telefon çıktı. Annelik hakkında bildiğim her şey darmadağın... Bütün güvenim yerle bir... Yepyeni bir iPhone. Yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol," sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

Takipçilerinden gelen yorumlara da tepki gösteren Akkaya, "Bu arada şu anki fiyatı en az 60 bin TL olan bir telefonu çocuğumun nereden aldığını/kimden aldığını bilmek onun sınırlarını ihlal etmek değildir. Bir telefonun şifresi ile uğraşırken ikincisi çıktı. Akıl sağlığı yerinde olan bir insan bu konuda endişe duyar, son derece doğaldır," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Deniz Akkaya'nın bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kişi, Akkaya'ya destek mesajları gönderirken, bazıları da annelik sınırları ve gençlerin mahremiyetine dair tartışmalara katıldı. Kızının güvenliği ve geleceği konusunda endişelenen Akkaya, yaşanan bu olayın kendisini derinden etkilediğini ve aklını toparlamaya çalıştığını belirtti.