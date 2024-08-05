Deniz Akkaya’nın eski eşi Efe Önbilgin ve kızı A.Ö., 28 Mayıs tarihinde İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Akkaya’nın kendilerini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için 3 ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı. Ancak, tedbir kararının ihlal edildiğini öne süren baba ve kız, Akkaya’nın 3 ile 10 gün arasında ‘zorlama hapsi’ cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme kararı

İstanbul 1. Aile Mahkemesi, Deniz Akkaya hakkında ‘zorlama hapsi’ uygulanması talebini reddetti. Mahkeme, Akkaya’nın paylaşımlarının incelenmesi sırasında, paylaşımın yapıldığına dair resmi bir belge sunulmadığını ve dilekçe ekindeki evrakların denetime uygun olmadığını belirterek, bu belgelerin delil olarak kabul edilemeyeceğini ifade etti.

İtiraz sonucu

Mahkemenin kararına yapılan itiraz da reddedildi. İstanbul 2. Aile Mahkemesi, İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nin kararının yasalara uygun ve olayla uyumlu olduğunu belirterek itirazı kabul etmedi.

Deniz Akkaya hakkında zorlama hapsi talebi, hukuki gerekçelerle reddedilmiş olup, sürecin devam ettiği bildirildi.