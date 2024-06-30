Saner Ayar'ın yapımcılığını ve Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstleneceği "Kalpazan" dizisi, Show TV'de yeni sezonda izleyiciyle buluşacak. Dizide, darphanede çalışan saf ve temiz bir memurun, kirli sisteme maruz kalarak sahte para basan bir kalpazana dönüşme hikayesi anlatılacak.

Merakla beklenen dizide Çağlar Ertuğrul, Kartal karakterine hayat verecek. Dizinin diğer başrol oyuncusu ise Deniz Baysal olacak. Baysal, Kartal'ın yollarını kesiştiren Ayşe karakterini canlandıracak.

Timuçin Esen ve Burçin Terzioğlu da kadroda

Dizinin Adem karakteri için Timuçin Esen ile, Adem'in eşi Canan karakteri için ise Burçin Terzioğlu ile görüşmeler devam ediyor. Kalpazan'ın senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül kaleme alıyor.

"Kalpazan", özgün bir senaryoya sahip. Dizinin çekimlerinin yakında başlaması ve yeni sezonda Show TV'de yayınlanması bekleniyor.

Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un 3. kez bir araya gelmesi, Kalpazan'ı şimdiden merak konusu haline getirdi.