Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Tüney Kızılkaya, kıyı kirliliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmanın kritik önemine değindi. Kıyı kirliliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren Kızılkaya, kıyılara atılan plastiklerin zamanla mikroplastiklere dönüşerek sucul sistemlere karıştığını ve bu durumun deniz canlıları için ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti.

Mikroplastiklerin, deniz canlılarının sindirim sistemine girmesiyle sağlığa zarar verdiğini ve çözündüklerinde toksik kimyasallar saldığını ifade eden Kızılkaya, "Güneş ışınlarıyla parçalanan plastikler, deniz ekosistemleri için tehlikeli kimyasallar bırakıyor. Bu, ekosistem ve canlılar için büyük bir risk oluşturuyor" dedi.

“Atıklar, su kirliliğinin önemli bir kaynağını oluşturuyor”

Kızılkaya, kıyı kirliliğini azaltmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini ifade eden Kızılkaya, "Fabrika ve kanalizasyon atıkları, su kirliliğinde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca fosfor ve azot içeren deterjanlar, sucul sistemlerde alg patlamalarına yol açarak müsilaj gibi olumsuz durumları tetikliyor. Bu tür kirliliğin önlenmesi için atıkların etkili bir şekilde arıtılması ve kapsamlı katı atık yönetim planlarının uygulanması gerekiyor" şeklinde konuştu.