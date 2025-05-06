Türkiye’de devrimci hareketin sembol isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 53’üncü yıl dönümünde Bayraklı'da anıldı. İdam edildikleri saat 05.30'da, Yamanlar Mahallesi'ndeki "Üç Fidan" anıtı başında anma töreni düzenlendi. Etkinlikte, üç fidanın anısına saygı duruşunda bulunuldu, mumlar yakıldı ve anıta karanfiller bırakıldı. Anı defterine duygu ve düşünceler yazıldı.

Anıtları başında anma etkinliği

Üç fidan; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 53’üncü yıl dönümünde Bayraklı Belediyesi tarafından Yamanlar Mahallesi’ndeki ‘Üç Fidan’ anıtında düzenlenen etkinlikle anıldı. 05.30’da gerçekleştirilen törene Bayraklı Belediye Başkan Vekili İpek Kul, 68'liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, CHP Bayraklı İlçe Başkan Yardımcısı Irmak Özkeskin Bozacı, Bayraklı CHP ilçe örgütü, önceki dönem CHP milletvekili Atila Sertel, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, üç fidanın anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından mumlar yakıldı ve anıta karanfiller bırakıldı. 68'liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen ve Başkan Vekili İpek Kul, duygu ve düşüncelerini anı defterine yazdı.

"Üç fidanın mücadelesini yaşatacağız"

Törende konuşma yapan Bayraklı Belediye Başkan Vekili İpek Kul Bayer, "Dar ağacına bile alnı dik bir şekilde giden bu üç fidan, Türkiye'nin tam bağımsızlığını ve halkın eşit bir şekilde yaşamasını savunmuşlardı. Bunun bedelini canlarıyla ödediler. Onlar bugün bedenen aramızda olmasalar da, mücadeleleri ve umutları bize miras olarak kaldı. Kendilerini saygıyla anıyorum" dedi. 68'liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, "Biz 68’liler; Deniz, Yusuf ve Hüseyin İnan'ın ülkesinde yarınlar bizimdir, bizim olacak. Onları unutmadık, unutturmayacağız" dedi. CHP Bayraklı İlçe Başkan Yardımcısı Irmak Özkeskin Bozacı, "Onlar bu toprakların onurlu çocuklarıydı; eşitlik, bağımsızlık ve özgürlük uğruna canlarını feda ettiler. Onların söylediği 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' söylemi sadece bir slogan değil, aslında bir yaşam biçimi oldu. Emperyalizme, sömürü ve zulme karşı unutmadık, unutturmayacağız. Onların mücadelesini yaşatacağız. Bu ülkede adalet yerini bulana kadar da devam edeceğiz" diye konuştu. Önceki dönem CHP milletvekili Atila Sertel de anma töreninde yaptığı konuşmada, "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Türkiye'de bağımsızlık ve devrimci mücadelenin, yoksullardan ve halktan yana saf tutmanın önderleriydi. Onlar, tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye'nin savunucularıydı. Gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden bu yoldaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyorum" dedi.

"Onurlu mirasları, hala halkımızın vicdanında yaşatılacak"

Ankara ziyaretleri kapsamında 3 Fidan’ı mezarları başında ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da yayımladığı mesajla Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı. Önal mesajında, “ Deniz Gezmiş, Hüseyin Aslan ve Yusuf İnan'ı, CHP İl Yönetimimiz, ilçe başkanlarımız ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarları başında saygı ve özlemle andık. İdam edilişlerinin üzerinden 53 yıl geçmesine rağmen hayatlarına sığdırdıkları idealler, mücadele ettikleri değerler ve geride bıraktıkları onurlu miras, hala halkımızın vicdanında, bu zamana kadar gelen kuşakların yüreğinde yaşamaya devam ediyor, bundan sonra da devam edecek” dedi.