Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir tur firmasının deniz içinde düzenlediği at turları, hayvanseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Tur şirketinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerde, bir kadın turistin denizin içinde ata bindiği ve derin sularda gezdiği yer aldı. Bu görüntüler, birçok sosyal medya kullanıcısından ve hayvan hakları savunucularından sert eleştiriler aldı.

"Hayvanı derin suda yüzmeye zorluyorlar"

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, görüntülerin ciddi bir hayvan refahı sorunu olduğunu belirtti. Karabayoğlu, “Hayvanı derin suda yüzmeye zorluyorlar. Bu tür aktiviteler, hayvana eziyet etmektedir. Bu hayvanlar yüzerek sırtında insan taşımak için yaratılmamıştır. Derin suda sürekli kalmaları, hayvanların refahı açısından tehlikelidir,” açıklamasında bulundu.

"Atlarda sağlık problemlerine neden olabilir"

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise, atların yüzmeyi sevdiğini ancak deniz suyunun ve dalgaların hayvanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Yanık, “Atlar egzersiz olarak yüzmeyi sever, ancak tuzlu su ve dalgalı denizde uzun süre yüzmeleri, hayvanlar için sorun yaratabilir. Bu tür aktiviteler, hayvanların aşırı yorulmasına ve sağlık problemlerine neden olabilir” dedi. Ayrıca, atların sürekli çalıştırılmasının ve uygun olmayan koşullarda kullanılmasının hayvan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Turlar 1500-1600 arasında değişiyor

Hayvanseverler, bu tür uygulamaların sonlandırılmasını ve daha insancıl alternatiflerin sunulmasını talep ediyor. Antalya’da düzenlenen at turları, genellikle 1500-1600 TL arasında değişen fiyatlarla sunulurken, hayvan hakları savunucuları bu tür etkinliklerin hayvan refahını göz ardı ettiğini vurguluyor.