Deniz Işın Ifadeye Çağrıldı! Deniz Işın Kimdir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın’ı ‘mağdur’ sıfatıyla ifadeye çağırdı. Işın, Barım’ın bazı oyuncuları sektörden uzaklaştırdığını ve tekelleşmeye yol açtığını iddia etti. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Işın, "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü?" diyerek, Barım’ın işlerini engellemeye çalıştığını belirtti. Bu ifadeler, soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

Deniz Işın kimdir?

Deniz Işın, İzmir doğumlu genç bir oyuncudur. 1992 yılında dünyaya gelen Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra sahneye olan ilgisini keşfetti. 2019 yılında Her Yerde Sen dizisiyle oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapan Işın, Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi projelerde de yer aldı. Sektörde hızla yükselen oyunculardan biri olan Işın, şu anki soruşturmanın en önemli tanıklarından biri olarak dikkat çekiyor.

Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma, sektördeki tekelleşme iddialarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Barım’ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri alınmasının ardından, Rekabet Kurulu da sektördeki hakimiyetle ilgili inceleme başlattı. Bu inceleme, sektördeki adaletsiz rekabetin önüne geçilmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.