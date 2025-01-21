Son dönemde dizi ve film sektöründe yaşanan tekelleşme ve zorbalık iddiaları, büyük bir tartışma yaratmış durumda. Özellikle menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında pek çok iddia gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ünlü oyuncu Deniz Işın’ın mağdur olarak ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne gelmesi dikkat çekti.

"Paylaşımım sorunu gün yüzüne çıkarmak içindi"

Savcılığa verdiği ifadesinde, Deniz Işın, sosyal medyada yaptığı paylaşımın sektördeki büyük sorunları gözler önüne sermek amacıyla olduğunu belirtti. Işın, kimsenin işine engel olmak gibi bir niyeti olmadığını vurguladı. "Paylaşımım, sektördeki var olan sorunları gündeme getirmek amacıyla yapıldı" şeklinde konuşan oyuncu, dikkatleri bu ciddi problemlere çekmek istediğini ifade etti.

Deniz Işın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı.” demişti.

İfadesi ortaya çıktı

Öte yandan Işın’ın Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Işın’ın ifadesinde, ’’Ben yaklaşık 7 yıldır sinema ve film sektöründe oyunculuk yapmaktayım. Ayşe Barım’ tanırım, kendisi menajerlik şirketi sahibidir. Ayşe Barım ile daha önce bir kez karşılaştık kendisinin sahibi ve yetkilisi olduğu şirketle daha önce aramızda herhangi bir sözleşme yapılmadı ve bu şirket benim adıma sözleşme görüşmelerinde bulunmadı. Bana sormuş olduğunuz paylaşımı yine aynı sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızın yer aldığı sektörde bir tekelleşmenin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım. Söz konusu durum sektörümüzün önde gelen sorunlarından biri olduğu için oyuncu arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman sık sık bu konu dile getirilir. Ben de bunu paylaşmak istedim’’ dedi.

"Öyle bir duyum almıştım"

Işın ifadesinin devamında ise, "Ayşe Barım tarafından yer aldığım projeden cebir veya tehdit kullanarak veya hukuka aykırı başka bir davranışla çıkartılmam söz konusu olmadı. Aynı şekilde şahsın aynı sektörde birlikte çalıştığımız diğer oyucu arkadaşlarımızın da tehdit veya cebir kullanarak yer aldığı projelerden çıkartılmalarına veya sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna dair bir bilgim yoktur. Yalnızca tam tarihini hatırlamamakla birlikte geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım ancak ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla Ayşe Barım tarafından işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımımın ise sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkat çekmek amaçlıdır. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim’’ ifadelerini kullandı.