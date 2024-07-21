Deniz Otobüsü Seferlerine Güncelleme Geldi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını artırmak ve vatandaşların taleplerine uygun hizmet sunmak amacıyla saat ve ücret tarifelerinde güncellemeye gitmiştir. Güncellenmiş tarifeler, deniz otobüsü seferlerinin daha erişilebilir ve esnek olmasını sağlamaktadır.

Bodrum'da işletme ve marina arasındaki alan halk plajı oldu

Bodrum'da işletme ve marina arasındaki alan halk plajı oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi , 1 Temmuz’da Didim-Turgutreis-Bodrum ve 2 Temmuz’da Fethiye-Marmaris sefer lerini başlatarak deniz ulaşımını artırmıştı. Vatandaşlardan gelen geri bildirimler üzerine, deniz otobüsü seferlerinin saatleri ve ücret tarife leri 15 Temmuz itibarıyla güncellenmiştir.

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