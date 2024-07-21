Deniz Otobüsü Seferlerine Güncelleme Geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz’da Didim-Turgutreis-Bodrum ve 2 Temmuz’da Fethiye-Marmaris seferlerini başlatarak deniz ulaşımını artırmıştı. Vatandaşlardan gelen geri bildirimler üzerine, deniz otobüsü seferlerinin saatleri ve ücret tarifeleri 15 Temmuz itibarıyla güncellenmiştir.
Güncellenmiş sefer saatleri ve fiyat tarifeleri
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Fethiye - Marmaris (Seyir Süresi: 2 Saat 15 Dakika)
- Pazartesi: 08:00, 14:00
- Salı: 08:00, 11:00, 17:00, 19:40
- Çarşamba: 11:00, 17:00, 19:40
- Perşembe: 11:00, 17:00
- Cuma: 08:00
- Cumartesi: 08:00, 14:00, 19:40
- Pazar: 11:00, 17:00
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Marmaris - Fethiye (Seyir Süresi: 2 Saat 15 Dakika)
- Pazartesi: 17:00
- Salı: 11:00, 17:00
- Çarşamba: 08:00, 14:00
- Perşembe: 08:00, 14:00, 19:40
- Cuma: 17:00
- Cumartesi: 11:00, 17:00
- Pazar: 08:00, 14:00, 19:40
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Fiyat Tarifesi
- 1 Kişi Tek Yön: 300,00 ₺
- Öğrenci Kartı ve Öğretmenler ile 60-65 Yaş Yolcu: 200,00 ₺
- 65 Yaş Üzeri Yolcu: Ücretsiz
- 0-5,5 Yaş Grubu: Ücretsiz
- Gazi ve Şehit Yakınları: Ücretsiz
- %40 ve Üzeri Engelli: Ücretsiz
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Bodrum - Turgutreis (Seyir Süresi: 35 Dakika)
- Her Gün: 11:15, 19:50
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Turgutreis - Bodrum (Seyir Süresi: 35 Dakika)
- Her Gün: 10:20, 19:00
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Fiyat Tarifesi
- 1 Kişi Tek Yön: 100,00 ₺
- Öğrenci Kartı ve Öğretmenler: 60,00 ₺
- 65 Yaş Üzeri Yolcu: Ücretsiz
- 0-5,5 Yaş Grubu: Ücretsiz
- Gazi ve Şehit Yakınları: Ücretsiz
- %40 ve Üzeri Engelli: Ücretsiz
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Didim - Turgutreis (Seyir Süresi: 1 Saat 10 Dakika)
- Her Gün: 09:00, 17:45
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Turgutreis - Didim (Seyir Süresi: 1 Saat 10 Dakika)
- Her Gün: 12:00, 20:35
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Didim - Bodrum (Seyir Süresi: 1 Saat 40 Dakika)
- Her Gün: 09:00, 13:45, 17:45
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Bodrum - Didim (Seyir Süresi: 1 Saat 40 Dakika)
- Her Gün: 11:15, 15:45, 19:50
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Fiyat Tarifesi
- 1 Kişi Tek Yön: 150,00 ₺
- Öğrenci Kartı ve Öğretmenler: 100,00 ₺
- 65 Yaş Üzeri Yolcu: 75,00 ₺
- 0-5,5 Yaş Grubu: Ücretsiz
- Gazi ve Şehit Yakınları: Ücretsiz
- %40 ve Üzeri Engelli: Ücretsiz
Yeni sefer düzenlemesinin detayları
Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını artırmak ve vatandaşların taleplerine uygun hizmet sunmak amacıyla saat ve ücret tarifelerinde güncellemeye gitmiştir. Güncellenmiş tarifeler, deniz otobüsü seferlerinin daha erişilebilir ve esnek olmasını sağlamaktadır.