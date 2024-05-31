Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını güçlendirmek ve denizlerden daha fazla yararlanmak amacıyla deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında yapılacak seferler, trafiği rahatlatacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim öncesi vaatlerinden birini daha hayata geçiriyor. Özellikle yaz aylarında karayollarında yaşanan yoğunluğa çözüm olarak, Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında deniz otobüsü seferleri düzenlenecek.

İlk sefer 1 Temmuz'da

Yeni seferlerin ilki, 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı'nda başlayacak. Bodrum, Turgutreis ve Didim arasındaki seferler, bölge halkı ve turistler için hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak. Fethiye ile Marmaris arasındaki seferler ise 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Bu sayede, Muğla'nın deniz ulaşımında yeni bir döneme girilmesi hedefleniyor. Hem yerli hem de yabancı turistler için daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanacak.

Deniz ticaretinin merkezi Bodrum

Bodrum Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, deniz ulaşımının önemine vurgu yaparak, "Bodrum, deniz turizminin ve ticaretinin merkezi. Deniz taşımacılığının, deniz turizmi ile birlikte hareket etmesi büyük fayda sağlayacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın projesini destekliyoruz. Bu girişim, Ege'de Turgutreis ve Didim arasındaki deniz taşımacılığını da canlandıracak. Deniz yolu ulaşımının, kara trafiğini rahatlatacağını düşünüyoruz" dedi.

Bodrumlu tekne kaptanları deniz seferlerini destekliyor

Bodrumlu tekne kaptanı Hasan Çetin, deniz seferlerinin Bodrum için büyük bir avantaj olacağını belirtti. Çetin, "Deniz üzerinden yolculuk daha keyifli. İnsanlar uzun yol ve trafik çilesi çekmek istemiyor. Bu seferler, Bodrum için iyi bir alternatif olacak" dedi.

Tekne kaptanı Mehmet Ünlü ise, "Şu anda Datça’ya sefer yapılıyor. Marmaris, Fethiye ve Bodrum arasında da seferler başlarsa, trafik rahatlar ve daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlanır" ifadelerini kullandı.

Deniz yolunun önemi artıyor

Bodrum'da yaşayan Sibel Eker, "Deniz ulaşımı, karayolundaki zorlukları aşmak için ideal bir çözüm. Denizi kullanmak, hem zamandan tasarruf sağlar hem de doğa dostu bir alternatif sunar" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdür Vekili Cem Hodoğlugil, "Başkanımız Ahmet Aras, sözlerini tutmaya devam ediyor. Deniz yolu hatlarını geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. İlk aşamada Fethiye ve Bodrum'da 450 yolcu kapasiteli deniz otobüsleriyle hizmet vereceğiz. Seferlerin başlaması için gerekli izinler alındığında, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda deniz otobüsü seferlerine başlamayı planlıyoruz" dedi.