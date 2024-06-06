Deniz Seki, konser sırasında söylediği bir şarkı esnasında elbisesinin yırtılmasıyla zor anlar yaşadı. Ancak bu durumu soğukkanlılıkla karşılayan Seki, yardımcılarının sahnede hızlı müdahalesi sayesinde elbisesi dikilerek konserine ara vermeden devam etti.

Aldığı kilolar dikkat çekti

Profesyonelliği ve sahne hakimiyetiyle izleyicilerden tam not alan Seki'nin aldığı kilolar da dikkatlerden kaçmadı. Hayranları, sanatçının son dönemdeki kilo alımını fark ederek yorumlarda bulundu.

Deniz Seki'nin muhteşem performansı ve sahnedeki olayı ustalıkla yönetmesi geceye damgasını vurdu. Konser sonunda izleyiciler, sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı.