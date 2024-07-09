Deniz Tutkunu Teknisyen 41 Yaşında Eü'den Mezun Oldu

İzmir Metrosunda Sinyalizasyon ve Haberleşme Teknisyeni olarak görev yapan 41 yaşındaki Güray Yeğintürk, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 38. Dönem mezunları arasında yer alarak hem gençlere hem de yaşıtlarına ilham kaynağı oldu. Deniz tutkusu ile bilinen Yeğintürk, eğitim yolculuğunda karşılaştığı zorlukları ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı.

Deniz tutkusu ve eğitim yolculuğu

Güray Yeğintürk, deniz ve denizciliğe olan büyük ilgisi nedeniyle Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümünü tercih ettiğini belirtti. "Çocukluğumdan beri denize ve denizciliğe büyük ilgi duymuşumdur. Deniz; bana kalırsa gizemi, heyecanı ve merakı çağrıştırıyor. Hatta ikiz çocuklarımın adını bile Ege ve Deniz koydum" diyerek, denize olan tutkusunu dile getirdi.

Yaş sadece bir sayı

Yaşın sadece bir sayı olduğunu belirten Yeğintürk, "İnsanların, bilimin, tutkularının peşinden koşması onları daha diri tutacaktır. Çalışırken okuyor olmanın getirdiği bir takım zorluklar mevcut ama bir şekilde tüm zorluklar aşılıyor" dedi. Eğitim sürecinde karşılaştığı zorlukları, bilime olan sevgisi ve doğru yerde olmanın motivasyonu ile aştığını vurguladı.

Gelecek hedefleri

Kariyerine yüksek lisans yaparak devam etmek istediğini belirten Yeğintürk, "Mesleki alanda rol modelim olan hocam Prof. Dr. Ali Yıldırım Korkut ile tamamladığım lisans tezimi sürdürmek istiyorum. Mesleki olarak da en temel hedefim doğduğum ve dünyada en sevdiğim yer olan İzmir'e katkılarımı sürdürmek. İzmir Kordon dünyanın en güzel yerlerinden biri. Buradaki ekolojik dengeye yapabileceğim her katkı benim için çok önemli" dedi.

Gençlere tavsiyeler

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Yeğintürk, "Atatürk'ün dediği gibi gençlik, millî şuura sahip ve modern kültürlü olarak yetişmelidir. Bu noktada gençlere sevdikleri yerde olmalarını öneriyorum. Çünkü bana kalırsa başarının ilk şartlarından biri bu. Bilimi takip etmeleri ve bol bol okuma yapmaları da çok önemli" diyerek gençlere rehberlik etti. Ayrıca, destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Güray Yeğintürk, "Bu süreçte bana destek olan başta tez danışmanım Prof. Dr. Ali Korkut Yıldırım olmak üzere tüm Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü hocalarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro AŞ yönetimi ve çalışanlarına, değerli dostlarıma, tüm aileme ve en önemlisi değerli eşim ve çocuklarıma destekleri, motivasyonları ve iyi niyetleri için teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.