Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile deniz ulaşımını geliştirmek için ortak çalışmaya başlıyor. Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında gerçekleştirilecek deniz otobüsü seferleri, Aydın-Muğla arası ulaşımı kolaylaştıracak.

Deniz otobüsü seferleri başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, karayollarındaki trafik sıkışıklığına çözüm olarak deniz yoluyla toplu taşıma hatları oluşturuyor. Artık, Marmaris-Fethiye ve Bodrum-Turgutreis-Didim güzergahlarında deniz otobüsleriyle seyahat mümkün olacak. Bu işbirliğiyle yaz aylarındaki trafik yoğunluğunun azaltılması ve alternatif ulaşım imkanının sağlanması amaçlanıyor.

İlk sefer 1 Temmuz'da başlıyor

Yeni seferlerin ilk ayağı olan Bodrum, Turgutreis ve Didim arasındaki rotalar 1 Temmuz 2024'te başlayacak. Ardından, Fethiye ile Marmaris arasındaki deniz otobüsü seferleri 2 Temmuz'da başlayacak. Bu adımla, Muğla'nın deniz ulaşımında yeni bir dönem başlayacak, hem yerli hem de yabancı turistler için hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunulacak.

Karayolu trafiğine alternatif

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdür Vekili Cem Hodoğlugil, özellikle yaz aylarında sıkışan karayolu trafiğine deniz ulaşımının önemli bir alternatif olacağını belirtti. Deniz otobüslerinin hızı ve güvenliğiyle, karayolu trafiğine çözüm sunacaklarını ifade etti. Seferlerin, 1 Temmuz'da başlaması bekleniyor.