Yaz aylarında serinlemek amacıyla denize veya havuza girmek, özellikle kronik otit hastaları için ciddi sağlık riskleri taşıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi KBB Kliniği’nden Doç. Dr. Selçuk Arslan, hem kronik otit hastalarının hem de genel halkın deniz ve havuz kirliliğine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle kronik orta kulak iltihabı yaşayan bireylerin deniz suyu ile temas ettiğinde enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Enfeksiyon riski artıyor

Doç. Dr. Arslan, deniz ve havuz sularındaki bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların kulak iltihaplanmalarını tetikleyebileceğini ifade etti. “Kulak zarında delik olan hastalar bu riskle daha fazla karşı karşıya,” dedi. Bu durumun kulakta ağrı, akıntı ve işitme kaybı gibi ciddi belirtilere yol açabileceğine dikkat çeken Arslan, “Kronik otit hastalarının yanı sıra sağlıklı bireyler de denize veya havuza girdikten sonra bu belirtileri yaşarlarsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır,” diye ekledi.

Koruyucu önlemler önemli

Kronik otit hastalarının denize veya havuza girerken alması gereken önlemler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Arslan, su geçirmez kulak tıkaçları kullanmalarını önerdi. “Bu hastalarda su ile temasın en aza indirilmesi, enfeksiyon riskini azaltır. Ayrıca sudan çıktıktan sonra kulakların dikkatlice kurutulması önemlidir,” dedi.

Ayrıca, havuzların da benzer enfeksiyon riskleri taşıdığına dikkat çeken Arslan, “Havuz suları da enfeksiyon riski barındırabilir. Bu nedenle havuzda yüzerken de benzer önlemler alınmalıdır,” uyarısında bulundu. Kronik kulak hastalıkları olmayan bireylerin de deniz ve havuz hijyenine dikkat etmesi gerektiğini, “Kirli denizlerde ve bakımı yapılmayan havuzlarda suya girmemelidir,” şeklinde ifade etti.

Yaz aylarında kulak sağlığınızı korumak için temiz su kaynaklarını tercih etmek ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.