Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tasarruf tedbirleri kapsamında okulları temizlemeyerek hijyen sorununa yol açtığını belirtti. Yücel, MEB’in Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla dezenformasyon yayarak skandalı örtbas etmeye çalıştığını iddia etti ve bu konuyu Meclis gündemine taşıdı.

MEB'in hijyen skandalı

Millî Eğitim Bakanlığı, tasarruf tedbirleri nedeniyle devlet okullarında temizlik yapmadığı için yeni eğitim-öğretim yılına okullardaki hijyen sorunuyla başladı. Velilerin ve öğretmenlerin "Çocuklarımız pislik içinde" şeklindeki tepkilerine karşılık, CHP’li belediyeler İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde devreye girerek okullarda temizlik seferberliği başlattı. Ancak, CHP’li belediyelerin bu girişimleri MEB tarafından engellenmek istendi.

Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin devletin yapması gerekeni yaparak okullarda temizlik hizmeti sunduğunu, buna karşın MEB’in okul yönetimlerine "Belediyelerden temizlik yardımı kabul etmeyin" talimatı gönderdiğini iddia etti.

Fahrettin Altun’un müdahalesi

CHP'li Yücel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, MEB’i savunmak için dezenformasyon içeren haberlerin medyada yayımlanması talimatı verdiğini öne sürdü. Yücel, “Keşke Fahrettin Altun’un, MEB’i savunmak için gösterdiği çabanın onda birini Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de okulları temizlemek için gösterseydi” diyerek, MEB’in hizmet yetersizliğine dikkat çekti.

Yücel, özellikle İzmir’de Buca Belediyesi ve Bornova Belediyesi’nin temizlik ekiplerinin okul yönetimlerine girişinin engellendiğini, aynı durumun Ankara’da da yaşandığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin talepte bulunan okullara temizlik malzemesi dağıtması ve temizlik hizmeti sunmasına karşın, okul müdürlerine belediyelerden yardım almamaları yönünde baskı yapıldığını ifade etti.

Hijyen sorunu salgın riski taşıyor

Yücel, okullardaki hijyen sorununun salgın hastalık riskine dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulundu. "Çocuklarımızın sağlığı tehlikeye atılıyor, devlet okullarındaki hijyen eksikliği salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor" diyen Yücel, MEB’in bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmediğini vurguladı. Temizlik hizmetini sağlayamayan MEB’in, CHP’li belediyelerin sorunu çözmesine bile izin vermediğini ifade ederek, "Bu durumu çocuklarımızın sağlığıyla oynayan bir siyasi manevra olarak görüyoruz" dedi.

CHP’den MEB’e soru önergesi

Deniz Yücel, MEB’in bu sorumsuz tavrına karşı Meclis’e bir soru önergesi sundu. Önerge şu soruları içeriyor:

Temizlik Görevlisi Alımı Neden Yapılmadı?

Yaz tatili boyunca devlet okullarına temizlik görevlisi alımı yapılmamasının nedeni nedir? Kamuoyu Tepkisi Olmasaydı Ne Olacaktı?

Kamuoyunda temizlik sorunu tepki çekmeseydi, temizlik görevlisi alımı yapılacak mıydı? 30 Bin Personel Yeterli Olacak mı?

24 Eylül 2024 tarihinde açıklanan 30 bin personel alımı temizlik sorununu çözmek için yeterli olacak mı? CHP'li Belediyelerin Müdahalesi Neden Engellendi?

CHP’li belediyelerin okullardaki temizlik hizmetlerini engellemenin amacı nedir? Siyasi Engellemeler Kime Hizmet Ediyor?

Belediye ekiplerinin temizlik yapmasını engelleyerek kim ya da kimler cezalandırılmak istenmektedir? AKP’li Belediyeler Olsaydı Aynı Tavır Mı İzlenirdi?

CHP’li belediyeler yerine Adalet ve Kalkınma Partili (AK Partili) belediyeler olsaydı, aynı tavır izlenir miydi?

MEB’in tasarruf tedbirleri

Yücel, ayrıca MEB'in 2023-2024 eğitim yılına ayrılan bütçeyi ve bu dönemde uygulanan tasarruf tedbirlerini de sorguladı. ÇEDES projesi kapsamında yapılan harcamaların detaylandırılmasını isteyen Yücel, MEB’in okullardaki hijyen sorununu çözmek yerine tasarruf adı altında çocukların sağlığını riske attığını savundu.