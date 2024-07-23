Türk Hava Yolları'nın (THY) İsmailağa Cemaati’ne yüzbinlerce dolarlık bilet “hibe” etmesine Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) sert tepki geldi. THY’nin tarikatlara imtiyaz verdiğini söyleyen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Türk Hava Yolları, filenin sultanlarını 13 saatlik ABD yolculuğuna ekonomi sınıfında daracık koltuklarla gönderirken; meğer bir taraftan da tarikatlara, yandaşlara, kendilerine yakın derneklere sınırsız ayrıcalıklar tanımış” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında konuştu. Geçen hafta ülkenin devlet kurumlarının kaynaklarının yandaşlara, belli kişilere ve gruplara aktarıldığını açıklayan Yücel, “2018-2021 tarihleri arasında binlerce bedava bilet verilmiş. Tonlarca bagaj ve kargo bedava taşınmış. İndirimli yolculuklar yapılmış, üst sınıfta uçmuşlar. Tarikatlara, yakın görülen derneklere, eşe dosta kıyak çekilmiş. Türk Hava Yolları, milletimizin gururu filenin sultanlarını 13 saatlik ABD yolculuğuna ekonomi sınıfında daracık koltuklarla gönderirken, meğer bir taraftan da tarikatlara, yandaşlara, kendilerine yakın derneklere sınırsız ayrıcalıklar tanımış. Bunlar Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Milyonlarca lira tarikatlara, yandaşlara aktarılıyor, sonra memurun işçinin alın teri ile kazandıklarına göz dikiliyor” diye tepki gösterdi.

İsmailağa Derneğine 180 bin dolar tutarında bilet hibesi

Önceki gün Evrensel’de Bülent Falakaoğlu, THY’nin tarikatlara yakın görülen derneklere bedava bilet, indirim ve ayrıcalıklar sunduğunu yazmıştı. Falakoğlu’nun yazısına göre THY örneğin İsmailağa Cemaatinin derneği olan İsmailağa Derneğine 2021 yılında 132 adet yurt dışı ekonomi sınıfı, 244 adet yurt içi ekonomi sınıfı, 11 adet hac ve umrede kullanmak üzere ekonomi sınıfı uçak bileti; toplamda 180 bin dolar tutarında bilet hibe edildi.

Falakaoğlu’nun THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanan evraktan aktardığına göre, THY geçmişte de derneğe 2018 yılında 74 bin dolar, 2019 senesinde 110 bin dolar, 2020 yılı içerisinde 160 bin dolar değerinde hibe verdi.

Kültürlerarası Eğitim ve Dostluk Derneğine (KADDER) de 2021 yılında bin adet yurt dışı bileti için yüzde 50 indirim sağlandı. Uçuş başına 150 kg bagaj ve ücretsiz değişiklik işlem hakkı verildi.

“Nitelikli eğitim artık bu ülkede sınıfsal bir mesele hâline geldi”

Yücel, Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Türkiye’deki Fransız Okulları’nın MEB’e bağlanması ve bu okullarda MEB’in müfredatına göre eğitim verilmesi gerektiğine ilişkin sözlerini hatırlattı.

“Fransız okullarından birinde ‘Milli ve manevi değerlerimize bağlı çocuklar yetiştireceğiz’ diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın çocuğu da okuyormuş. Sayın Mahinur Göktaş, devlet okullarındaki eğitimi ya da müfredatı mı beğenmiyor da çocuğunu Türk okullarına göndermek yerine Fransız okullarına gönderiyor?” diye soran Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“İki bakanı birbirine düşüren bu tartışma bize; ülkemizin eğitim sistemindeki çifte standardı, kaliteli ve nitelikli eğitimin artık bu ülkede sınıfsal bir mesele haline geldiğini bir kez daha göstermiştir. Parası olan yine bir yolunu bulup çocuğunu, bu tarikatların gölgesi düşmüş müfredattan uzak tutabiliyor da, çocuğunu özel okula gönderecek parası olmayanın çocuğu bilimden, çağdaşlıktan uzak bu müfredata maruz bırakılıyor. Bana bak Yusuf Tekin. Senin zihniyetinin yansıması olan bu karanlık müfredatı, sizinkiler bile beğenmiyor. Bu ülkenin pırıl pırıl çocuklarını atmaya çalıştığınız o kör karanlığa, kendi çocuklarınızı atmaya razı oluyor musunuz? Bu ülkenin çocuklarının başına gelen en büyük talihsizliksin Yusuf Tekin. Karanlık zihniyetinizin de senin de karşında durmaya devam edeceğiz.”