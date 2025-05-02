CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İçişleri Bakanlığı’na yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 23 Nisan’da Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yapılmak istenen yürüyüşe engel olunmasını sert ifadelerle eleştirdi. Yücel, polis müdahalesine dair kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili de "algı operasyonu" yapıldığını öne sürdü.

Yücel: “Polisimizi öne sürmek basiretsizliktir”

Yücel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm yasaklarınıza rağmen İstanbul, Ankara ve 81 ilimiz bir aydır sel olup meydanlara akarken, 23 Nisan’da Atatürk’ün kurduğu Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş yapmamıza engel olmaya çalışmanız, en basit deyimiyle izansızlıktır, iş bilmezliktir. Bu şuursuz ve kanunsuz niyetle, yazılı emir verme cesareti bile gösteremeden polisimizi öne sürmeniz ise tam anlamıyla basiretsizliktir.”

“Görüntülerin montajlanması, algı operasyonudur”

Yücel, güvenlik kamerası görüntülerinin seçilerek paylaşılmasına ve medyaya servis edilen kayıtların içeriğine dikkat çekerek şunları dile getirdi:

“Görev tanımınızda montajcılık mı var? Güvenlik kamerası görüntülerinin tamamını yayınlamayıp, otobüs polisi eziyormuş gibi gösterip, algı operasyonu yapıyorsunuz. Bu acziyet de nedir?”

Ayrıca, Yücel açıklamasında Türk polisinin görevini hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yapmak için gün saydığını belirtti.

“Emniyet sayfasının arkasına saklanmak acizliktir”

İçişleri Bakanlığı’nın resmi açıklamaları Emniyet Genel Müdürlüğü kanalıyla yapmasını da eleştiren Yücel, şu sözleri kullandı:

“Kendi sözünün kıymeti olmadığı için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sayfasının arkasına saklanmak, ne kadar aciz ve kifayetsiz olduğunun göstergesidir. Keşke geçen hafta inkar ettiğin bantlarla kendi ağzını bantlasaydın da Bakanlığını bu hallere düşürmeseydin.”