CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hesabına getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Yücel, muhalefete yönelik baskıların artarak devam ettiğini belirtirken, halkın iradesinin her türlü sansürden güçlü olduğunu vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, muhalefete yönelik baskıların son örneği olarak Ekrem İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli getirilmesini eleştirdi.

Yücel açıklamasında, İmamoğlu’nun uğradığı muameleyi şu sözlerle değerlendirdi:

''Önce diploması iptal edildi, sonra Silivri zindanına gönderildi.

Türlü hukuksuzluklar ve iftiralarla susturulmak istendi.

Şimdi de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoglu'nun x hesabına erişim engeli getirildi.

Siz baskıyı arttırdıkça biz daha büyük bir inançla özgürlüklere sarılacağız.

Sakın unutmayın hiç kimse bu milletin iradesinden daha büyük ve güçlü değildir.

Bu millet günden güne artan baskı ve sansür karşısında özgürlüklere daha fazla sarılacaktır.

Dün tek bir x hesabı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün milyonlarca x hesabı vardır.

Ekilir ekin geliriz,

Ezilir un geliriz,

Bir gider bin geliriz.''