Denizbank, global yazılım sisteminde meydana gelen teknik aksaklık sebebiyle müşterilerinin mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerine erişimde sorunlar yaşamaktadır.

Denizbank, son günlerde yaşanan global yazılım sistem sorunu nedeniyle mobil bankacılık üzerinden erişim sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum, banka müşterilerinin işlemlerini gerçekleştirememesine ve çeşitli kesintiler yaşamasına sebep oluyor.

Özellikle mobil bankacılık uygulamasına girmeye çalışan Denizbank müşterileri, erişim sorunuyla karşılaşıyor. Bu durum, "Denizbank mobil uygulama neden açılmıyor?" gibi soruların gündeme gelmesine neden olmuştur. Bankanın internet sitesine erişimde de benzer sorunlar yaşanmaktadır.

Denizbank yetkilileri, yaşanan aksaklığın global yazılım sistemi kaynaklı olduğunu ve dünya genelinde birçok kurumu etkilediğini belirtmiştir. Yapılan açıklamada, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü ve müşterilere en kısa sürede normal hizmetin sağlanacağı vurgulanmıştır.