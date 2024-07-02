Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı Aliağa'da Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin liman kullanımını ve kara sularındaki ticaretini Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak Aliağa'da büyük bir coşkuyla kutlandı. 98'inci yıl dönümü kutlamaları, Aliağa Liman Başkanı Burak Bulut ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Bu esnada balıkçı tekneleri deniz şehitleri anısına siren çalarken, römorkörler tarafından yapılan su gösterileri törene renk kattı.

Deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri denize açıldı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve beraberindekiler deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı. Bu anlamlı anma, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Aliağa sahilinde renkli kutlamalar

Kutlama programı, Aliağa sahilinde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikler arasında kürek çekme, halat çekme, motor, yüzme ve el incesi atma yarışmaları yer aldı. Eğlenceli anlara sahne olan yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek tarafından takdim edildi. Jet ski ve flyboard gösterileri ise etkinliklere dinamizm kattı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları, Aliağa’da denizcilik ruhunu yansıtan coşkulu anlarla sona erdi.