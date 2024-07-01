İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Davut Gül, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Mavi Vatan kavramıyla birlikte, denizlerimizde, sektörümüzün büyük desteği, savunma sanayimizin gelişmesi, ordumuzun güçlenmesiyle birlikte dünyanın her tarafına ticaret yapan Mavi Vatanı kullanan ve Türkiye'nin, Türk milletinin menfaatlerini dünyanın her tarafında takip eden, değerlendiren bir ülke konumuna geldik." dedi.

İstanbul Valiliği ile İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 98. yıl dönümü kapsamında Beşiktaş'ta tören düzenlendi.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yla ülkenin, kara sularında bağımsızlık ve hakimiyet ilan ettiğini söyledi.

Bu kanunla üç tarafı engin sularla çevrili ülkenin denizlerindeki varlığının güçlendirildiğini, ticaretin millileştirildiğini dile getiren Gül, "Bugün kendi ürettiğimiz gemilerle Mavi Vatan'ımızda ve tüm denizlerde gücümüze güç katıyor ve limanlarımızla bütün dünyaya bağlanıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Mavi Vatan kavramıyla birlikte, denizlerimizde, sektörümüzün büyük desteği, savunma sanayimizin gelişmesi, ordumuzun güçlenmesiyle birlikte dünyanın her tarafına ticaret yapan Mavi Vatan'ı kullanan ve Türkiye'nin, Türk milletinin menfaatlerini dünyanın her tarafında takip eden, değerlendiren bir ülke konumuna geldik." diye konuştu.

- "Liman tesisi sayımız 217'ye ulaştı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ise Kabotaj Kanunu'yla yabancı devletlerin, Türk deniz ticaretindeki hakimiyetine son verildiğini ve denizlerdeki kapitülasyonların kaldırıldığını anlattı.

Türkiye'nin dünya deniz ticaret payını arttırmak, Türk denizciliğini daha ileri noktalara taşımak için sektörle birlikte çaba sarf edildiğini dile getiren Ünüvar, şunları kaydetti:

"Sektörün önünü açacak ve destekleyecek projeler geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 2002 yılında 149 olan liman tesisi sayımız 217'ye ulaşmış durumda. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 521 milyon tona ulaştı. Ülkemiz dış ticaretinin hacim bazında yaklaşık yüzde 87'sinin deniz yoluyla yapıldığı dikkate alındığında, son 21 yılda yük elleçleme rakamlarındaki yüzde 174'lük artış Mavi Vatan'ın Türk ekonomisine sağladığı katkının en önemli göstergelerinden biridir."

- "Mavi Vatan'ı koruyacak, muktedir bir Cumhuriyet donanması"

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar da üç tarafı denizlerle çevrili bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin, güvenlik ve ekonomi açısındandan denizlere bağımlı olduğuna işaret etti.

Tümamiral Oktar, içinde bulundukları askeri politik durumun Deniz Kuvvetleri'nin gerektiğinde aynı anda 3 denizde varlık göstermesini zorunlu kıldığına dikkati çekerek, "Bu gerçeği çok önceden gören Atatürk'ün 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' direktifiyle çizdiği rotaya uygun olarak Mavi Vatan'ı koruyacak, muktedir bir Cumhuriyet donanması tesis edilmiştir." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, İstanbul Boğazı'ndaki kutlama alanı bölgesine gelen donanma gemileri ile çeşitli tekneler de yer aldı.

Donanma gemisinden su fışkırtılan etkinlikte, İstanbul Boğazı'nda deniz yüzeyinde bugüne kadar açılmış, 1176 metrekarelik en büyük Türk bayrağı yer aldı.

Katılımcıların Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret ettiği törende şehitler için denize çelenk bırakıldı.

