Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Atakum ilçesinde dün serinlemek için girdikleri denizde kuzeni İncilay Altundal (10) ile birlikte boğulan Elif Nur Topçu (10) toprağa verildi. İncilay'ın kaybolan ikiz kardeşi Ahmet Altundal’ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Atakum ilçesinde dün serinlemek için denize giren Elif Nur Topçu ve kardeşi Oğuzhan Topçu (8) ile kuzenleri olan ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altundal akıntıya kapıldı. Oğuzhan Topçu, cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekipler, İncilay Altundal ve Elif Nur Topçu’yu kısa sürede bulup sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan 3 çocuktan Altundal ve Topçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ahmet Altıundal’ın için yürütülen arama çalışmalarından dün sonuç alınamadı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Yaşamını yitiren kuzenlerden Elif Nur Topçu için ise İlkadım ilçesindeki Karasamsun Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Topçu, Toramantepe Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Cenazede Osman ve Mevlüde Topçu çifti kızları için gözyaşı döktü. Cenazeye İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile Topçu ailesinin yakınları katıldı.

İKİNDİDE DEFNEDİLECEK

Oğuzhan Topçu'nun hastanedeki tedavisi sürerken, İncilay Altundal’ın cenazesinin ise ikindide toprağa verileceği bildirildi. (DHA)

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