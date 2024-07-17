Deniz tatili yaparken sağlığınızı korumak için temiz ve güvenli sularda yüzmenin, güvenilir kaynaklardan deniz ürünleri tüketmenin ve deniz suyuyla temas sonrası hijyen kurallarına dikkat etmenin önemi büyüktür. Denizde bulaşabilecek hastalıklar genellikle suyun veya deniz ürünlerinin kontaminasyonu sonucu ortaya çıkar.

İşte denizlerden bulaşabilecek bazı hastalıklar;

Vibrio Enfeksiyonları:

Kaynak: Vibrio bakterileri, özellikle kirli deniz suyunda ve kabuklu deniz hayvanlarında bulunur.

Vibrio bakterileri, özellikle kirli deniz suyunda ve kabuklu deniz hayvanlarında bulunur. Belirtiler: Mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve cilt enfeksiyonları.

Hepatit A:

Kaynak: Kirli su veya kontamine deniz ürünleri tüketimi.

Kirli su veya kontamine deniz ürünleri tüketimi. Belirtiler: Sarılık, karın ağrısı, yorgunluk, bulantı ve iştahsızlık.

Norovirus:

Kaynak: Kirli su veya kontamine deniz ürünleri tüketimi.

Kirli su veya kontamine deniz ürünleri tüketimi. Belirtiler: Kusma, ishal, mide krampları ve bazen ateş.

Leptospiroz:

Kaynak: Kirli su veya idrarla kontamine olmuş su.

Kirli su veya idrarla kontamine olmuş su. Belirtiler: Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, kızarıklık ve bazen sarılık.

Deri Enfeksiyonları:

Kaynak: Kirli deniz suyu veya deniz canlılarıyla temas.

Kirli deniz suyu veya deniz canlılarıyla temas. Belirtiler: Ciltte kızarıklık, şişme, ağrı ve bazen irin.

Denizanası Sokmaları:

Kaynak: Denizanası temasında toksinler.

Denizanası temasında toksinler. Belirtiler: Yanma, kaşıntı, şişme ve ciddi durumlarda solunum problemleri.

Parazit Enfeksiyonları:

Kaynak: Kontamine deniz ürünleri veya kirli su.

Kontamine deniz ürünleri veya kirli su. Belirtiler: İshal, karın ağrısı, kilo kaybı ve yorgunluk.