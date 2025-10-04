Antalya’nın Muratpaşa ilçesi falezler bölgesinde sabah saatlerinde denizde şort ve dalış maskesiyle hareketsiz duran erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin 41 yaşındaki Deniz Gül’e ait olduğu belirlendi.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi

Olay, saat 07.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı falezleri önünde yaşandı. Deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden Nazif Şantekin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız beden bota alınarak Yat Limanı’na götürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin Deniz Gül’e (41) ait olduğu belirlendi. Falezlerde bulunan eşyaları arasında engelli kartı da tespit edildi.

Denizde cesedi gören Nazif Şantekin, “Suyun üzerinde yüzüstü duruyordu. Üzerinde şort ve yüzünde şnorkel vardı. Polisi arayıp durumu bildirdim. Daha sonra ekipler gelip sudan çıkardı” dedi.

Deniz Gül’ün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.