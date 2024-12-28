Samsun’un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan "Muratım" isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik, AFAD, itfaiye ve deniz polisi ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Acı haber geldi

Yapılan çalışmalar sonucu, batan balıkçı teknesinin mendirekten 500 metre açıkta, 8,5 metre derinlikte bulunduğu tespit edildi. Aramalar devam ederken, 26 Aralık gecesi teknenin 700 metre güneybatısında, sahilde balıkçılar tarafından Halil Kayış’ın cansız bedeni bulundu.

Cenaze törenine yoğun katılım

Evli ve üç çocuk babası Halil Kayış, Karabahçe Mahallesi Orta Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tekne faciasında kaybolan diğer balıkçı Muhammer Sevgili’nin arama çalışmaları ise sürüyor.