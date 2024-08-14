Balıkesir'de yaşayan Mehmet Keşniş'in (62), kafesinin bahçesindeki otları biçmesi (yiyerek) için aldığı iki kaz ve denizden kurtardığı yeni doğan keçinin üremesiyle iş yerinin bahçesi çiftliğe döndü. 30 kaz, sekiz keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek, ördek ve civcivlerin olduğu bahçede kamping hizmeti de veren Keşniş, "Sürekli çoğalıyorlar. Hayvanları kesmiyorum, satmıyorum, sadece sevdiğim için bakıyorum. Doğaya bir katkımız olsun, diye bakıyorum" dedi.

Erdek ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi’nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 10 yıl önce, arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı iki kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı.

"Sadece sevdiğim için bakıyorum"

Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı. Her sabah sürü hâlinde kafenin bahçesinden çıkıp, sahile inerek denize giren kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. Keşniş, kazların sayılarının 30'a ulaştığını söyleyerek, "10 yıl kadar olmuştur herhâlde. Benim hayvan sevgimi bilen bir arkadaşım, komşum, iki kazı olduğunu, kendisinin bunlara bakamayacağını, bunların insanlara zarar vereceğini düşünmüş. 'Alır mısın?' diye sordu. Ben de iki kazı, 50 liraya alabileceğimi söyledim. iki kazı hayvanları sevdiğim için satın aldım. Güzel baktığım için, hayvanlar çiftleşip çoğaldılar. 10 oldu, 20, 30 oldu. Boyuna çoğalıyorlar. Ben de hayvanları kesmiyorum, satmıyorum. Sadece sevdiğim için bakıyorum. Arka taraftaki otları biçiyorlar, işime yarıyorlar. İnsanlar seviyor. Doğaya bir katkımız olsun diye bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni doğan keçi yavrusunu denizden kurtarmış

Mehmet Keşniş’in, kamping hizmeti de verdiği iş yerinin bahçesinde 30 kaz, sekiz keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek, ördek ve civcivleri bulunuyor. Keşniş, bahçeye kurduğu ağılda baktığı sekiz keçiyi ise her gün salatalıkla besliyor.

Teknesiyle beş yıl önce balık tutmak için denize açılan Keşniş, kayalıklarda doğum yapan keçinin yavrusunun denize düştüğünü gördüğünü belirterek, "Seyitgazi tepesi yakınlarından geçerken, bir keçinin doğum yaptığını, ayaklanmaya kalkan yavrusunun, kayalardan yuvarlanarak denize düştüğünü görünce, tekneye aldım. Güzelce kuruttuktan sonra veterinere götürdüm. Sütle büyüttüm. Sahibine söyledim ama o, 'Uğraşamam' dedi. O zaman mecburen bize kaldı. Baktık, biraz büyüyünce eş istedi kendine. İsmi de 'Menekşe'. Sonra ona bir eş bulduk. Boyuna doğurdu, doğurdu. Şu anda sekiz yavrusu var. İşte, insanların şimdi yiyemediği taze salatalıklardan yiyorlar" diye konuştu.