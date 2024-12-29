Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, falezlerden aracıyla birlikte denize düşen bir kişiyi arama çalışmaları sırasında başka bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Falezlerde iki ayrı kayıp vakası
Saat 17.30 sıralarında Gençlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, geçtiğimiz günlerde Lara bölgesinde falezlerden aracıyla denize düşen Engin Ş.’nin arama çalışmaları sürerken, denizde bir ceset bulunduğu ihbarı yapıldı.
Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta hareketsiz bir kişinin görüldüğünü bildiren vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri harekete geçti.
Kimliği tespit edildi
Sudan çıkartılan cansız bedenin, üzerinden çıkan kimlikle Kayhan Açar (54) olduğu belirlendi. İlk bulgulara göre, Açar’ın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Cansız beden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne getirildikten sonra, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması tamamlandı. Ölüm sebebinin kesinleşmesi için Açar’ın bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.