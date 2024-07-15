İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik kaçağı nedeniyle Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay’ın (44) hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında 20 kişiyi gözaltına aldı.

İl dışında olduğu belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken faciada yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden okul arkadaşları da olay yerine karanfil bırakarak açıklama yaptılar. Öğrenciler, olayın bir cinayet olduğunu belirterek bu cinayetin de adım adım geldiğini öne sürdüler ve sorumlular hesap verene kadar işin peşini bırakmayacaklarını vurguladılar.

"Her iki kurumun ihmali var"

Öte yandan bilirkişi incelemesine ilişkin teknik detayların yer aldığı raporda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi.

Besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, temasın olduğu noktada ise bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği neredeyse mazgalın kalınlığıyla aynı seviyeye geldiğinin vurgulandığı raporda, ilgili yönetmeliğe göre ise bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak Gdz Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."

"Hepimiz Özge’yiz ve öfkeliyiz"

Alsancak faciasında yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybettiği Alsancak semtinde olayın gerçekleştiği noktaya beyaz önlükleriyle gelen Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden okul arkadaşları da karanfil bıraktı. Grup adına açıklama yapan Selin Kurşun, önlem alınmadığı için ve ihmaller nedeniyle arkadaşlarının hayatını kaybettiğini iddia etti. Deniz'in elektrik akımına kapıldığı yer için defalarca uyarıda ve şikayette bulunulmasına rağmen önlemler alınmadığını savunan Kurşun, şunları kaydetti:

"Yıllarca uyarısı yapılan buradaki elektrik kaçağının önlemlerinin alınmamış olması yalnızca bir ihmal değil, göz yumulan bir cinayet gibi adım adım gelmiştir. Bugün buradayız, burada hepimiz birer Özge olarak duruyoruz. Kaybettiğimiz arkadaşımızı bize hiçbir güç geri getirmeye yetmeyecek biliyoruz. Özge’nin hayatı, bizim arkadaşımız olarak, geleceğin doktoru olarak yapılacak her türlü masraftan çok daha kıymetliydi. Hepimiz Özge'yiz ve öfkeliyiz."

Kurşun, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

"Başka Özgelerin canı yanmasın"

Deniz'in babası Ahmet Deniz'in mesajını okuyan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ezgi Sarıcı ise "Ahmet hocamın en büyük isteği başka Özgelerin de canının yanmamasıdır. Ailesi, arkadaşları ve bizler yani meslektaşları sorumlular hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Hiç düşünmeden Özge'ye yardıma koşan İnanç Öktemay'ın ailesinin, sevenlerinin ve bizlerin başı sağ olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler olay yerine karanfil bırakarak ayrıldı.