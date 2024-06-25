Vatandaşların denize rahat ya da ücretsiz ulaşımını sağlamak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan “Denizler Halkındır Projesi” kapsamında, Vali Muammer Erol’un başkanlığında toplantı yapıldı.ORDU (İGFA) - Halkın denize erişimini engelleyen işgaller ve kaçak yapıların kaldırılması ve temizlenmesi konusunda yürütülecek çalışmaları belirlemek amacıyla yapılan toplantıya, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Fatsa Kaymakamı ve Ünye Kaymakam Vekili Avni Kula, Perşembe Kaymakamı ve Altınordu Kaymakam Vekili Fatma Turhan Keser, Gülyalı Kaymakamı Hatice Üstün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Fatsa ve Perşembe Belediye Başkan Vekilleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk, ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının başlangıcında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulamaya konulmuş olan ‘Denizler Halkındır Projesi’ kapsamında, Vali Muammer Erol’ un talimatları doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce vatandaşların kıyı alanlarından serbest bir şekilde yararlanmasını ve kıyıya ulaşımını engelleyen izinsiz kullanım ve kaçak yapılaşmanın bulunduğu kıyı alanlarının korunmasını teminen başlatılan çalışmalar hakkında bir sunum yapılarak, Vali Muammer Erol’a ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar Müdürü Olcay Özcan Bayrak tarafından yapılan sunumda; ilimiz kıyılarında vatandaşların kıyılardan serbestçe yararlanmasını ve kıyıya ulaşımını engelleyen işgallerin belirlenmesine yönelik Samsun İli Terme İlçesi sınırından, Giresun İli Piraziz İlçesini sınırına kadar olan alanda inceleme ve tespit çalışması yapılmış ve ilk etapta işgal niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 adet yapı, duvar, çit, kamelya bina gibi incelenmek ve aykırılık tespit edilmesi halinde gereği yapılmak üzere ilgili belediye başkanlıklarına bildirildiği ifade edildi.

Vali Muammer Erol, deniz ve sahillerden halkın yararlanmasını engelleyecek durumlardan vatandaşların son derece rahatsız olduğunu söyleyerek, Ordu’nun sahil şeridinin ilgili ekiplerce kıyı işgalleri ile ilgili nerede ne var bir röntgeninin çekildiğini belirtti ve “Hiç kimse, kanuna karşı güç dayatabilme düşüncesinde olmasın” dedi.

“Belediye başkanlarımız, ekipleri ile birlikte kıyıda bulunan düzensiz ve kaçak yapılar ile ilgili ne yapabiliriz? Hızlı ve kararlı bir şekilde çalışmalarını hızlandırmaları gerekiyor” diyen Vali Muammer Erol, konuşmasını şöyle sürdürdü;

”Ordu, yaşanılabilir bir şehir. Bu şehrin en büyük sermayesi, yaşanabilir bir şehir olmasıdır. Şehrin bu özelliğini, hep birlikte korumalı ve sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Şimdiden kaçak yapıya göz yummayarak, izin vermeyerek, imar yetkilerini kötüye kullanmadan gelecek nesillere içinde yaşanılabilir güzel bir şehri hep birlikte bırakmaya özen gösterelim. Bu şehir, siz değerli belediye başkanlarımıza emanet. Bu nedenle alacağınız her karar çok önemli. Samimi gayret içinde olalım. Doğru işlere imzayı hep birlikte atalım.”