Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile imzaladığı yeni protokol kapsamında, Ege ve Marmara Denizlerini beş yıl süresince hayalet ağlardan temizleyecek ve biyoçeşitliliği koruyacak. Bu önemli işbirliği, denizlerin ekosistemini korumayı ve balıkçılık ekonomisini desteklemeyi hedefliyor.

Denizlerimizin geleceği için önemli adım

Protokole göre, denizlerdeki hayalet ağlarla mücadele bir önceki yıllardan daha da kapsamlı hale getirilecek. “Denizler geleceğimizin teminatıdır” mottosuyla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte hayalet ağların temizlenmesinin yanı sıra yapay resif alanları oluşturacak. Ayrıca, kırmızı mercanlar gibi bölgeye özgü sualtı değerlerinin korunmasına özen gösterilecek.

Küçük balıkçılara destek ve sualtı turizmi

Protokol, küçük balıkçıları desteklemeyi de içeriyor. Sualtı dalış turizminin geliştirilmesi amacıyla çeşitli projeler yürütülecek. Bu projelerle, bölgenin deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği sağlanacak ve sualtı turizmi teşvik edilecek.