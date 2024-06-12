İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Balıkçı Barınağı civarında denizin yeşile dönmesi, Balçova ilçesindeki Çakalburnu Dalyanı mevkiinde ise denizin kahverengiye bürünmesiyle birlikte, etrafa kötü bir koku yayıldı. Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, yaşanan renk değişimlerinin plankton patlamaları nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Plankton patlaması ve renk değişimleri

Prof. Dr. Yaşar, yaptığı açıklamada, deniz suyunda bulunan planktonların artmasıyla birlikte renk değişimlerinin meydana geldiğini ifade etti. Planktonların ölümleri sonucunda ortaya çıkan bu renk değişimlerinin, denizin sağlığı açısından ciddi bir uyarı olduğunu vurguladı.

Kirlilik ve arıtma eksikliği

Uzmanlar, İzmir'deki denizlerde yaşanan bu durumun temel nedenlerinden birinin kirlilik olduğunu belirtiyor. Özellikle fabrikaların arıtma tesislerini kullanmaması ve denize arıtılmadan atık bırakılması, deniz suyunun kalitesini olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Yaşar, İzmir'in geçmiş dönemlerde başarılı bir şekilde işleyen arıtma tesislerinin, son yıllarda yanlış politikalar ve arıtma eksikliği nedeniyle etkisiz hale geldiğine dikkat çekti.

Denizlerimizin geleceği için çağrı

Plankton patlamalarının deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken uzmanlar, bu durumun sadece balıklar için değil, tüm deniz canlıları için tehlike oluşturduğunu vurguluyor. Denizlerimizin sağlığının korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması için, kirliliğin önlenmesi ve arıtma tesislerinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.