EPDK Petrol Piyasası 2023 Yılı Sektör Raporu'na göre Petrol Ofisi Grubu, PO/Marine markası ile transit pazarda yüzde 32,5, yurt içi denizcilik yakıtları pazarında yüzde 42 ve tüm denizcilik pazarında yüzde 34,2 pay oranı ile 2023 yılını da lider olarak tamamladı. İZMİR (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası 2023 Yılı Sektör Raporu'nu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre Petrol Ofisi Grubu'nun PO/Marine markası, yaklaşık 915 bin toplam satış hacmi ile denizlerde bu yıl da zirvede yer aldı. PO/Marine transit pazarda yüzde 32,5, yurt içi denizcilik yakıtları pazarında yüzde 42 ve tüm denizcilik pazarında yüzde 34,2 pay oranı ile liderliğini beşinci yıla taşıdı.

Denizcilik sektöründe fark yaratmaya devam ettiklerini söyleyen Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız, “Denizlik sektöründe beşinci kez liderliği elde edebilmemizin arkasında, sektördeki yenilikçi yaklaşımımız, yüksek kalite standartlarımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız yatıyor. Türkiye'de denizcilik sektörüne transit, ÖTV'siz, gümrüklü yakıtlar, deniz yağları ikmal ve hizmetlerini bir arada sunabilen tek şirketiz. PO/Marine markamız ile her yıl iç pazarda 30 binden, transit pazarda 3 binden, madeni yağ pazarında 2 bin 500'den fazla gemiye, Türkiye dışında ise 60 ülkede akaryakıt ikmali yapabilen bir güce sahibiz. Uluslararası sularda bize biyoyakıt tedarik yetkinliği kazandıran ISCC sertifikamız sayesinde de denizcilik sektörüne daha sürdürülebilir, çevre dostu yakıt hizmeti de sağlayabiliyoruz. Bunun ilk örneğini de geçtiğimiz günlerde Singapur'da Vitol Bunkers iş ortağımızla gerçekleştirdik. Denizcilik ekonomisindeki konumumuzu güçlendiren yerel ve küresel tüm başarılarımızın bizi sektörün değişmeyen lideri haline getirmesinden gurur duyuyoruz. PO/Marine markamızı daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Türkiye'nin tüm limanlarından gemilere yakıt sağlamanın yanı sıra İstanbul Boğazı'nı transit geçiş için kullanan yerli ve yabancı gemilere yakıt ikmali yapan PO/Marine ürün çeşitliliği, lojistik kapasitesi ve piyasadaki etkinliği ile Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahil şeridinde de önemli bir gemi yakıtı tedarikçisi konumunda bulunuyor.