- Denizli'nin Beyağaç, Kale ve Tavas ilçelerinde ana şebeke arızası nedeni ile 25 Temmuz 2024 saat 10.30'da başlayan su kesintisi aynı gün 11.59'da sona erecek.
- Kayaca, Kayaca Mevkii, Kayaca 1 Küme Evleri ve Kayaca 1 Sokak’ta sabah 08.00 sularında kesilen su, 12.00’da yeniden verilmeye başlanacak.
- Gökçeören Cami Yanı Sk., Gökçeören Mevkii, Gökçeören Kuru Dere Sk., Gökçeören Ova Sk., Gökçeören Salihler Sk., Gökçeören Yaren Kısığı Sokaklarında ise 1 Ağustos’a kadar yetersiz ve düşük basınçlı sudan dolayı dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacağı bildirildi.
- Tavas ilçesinin aşağıda sıralanan mahallelerinde ise ana şebeke arızası sebebi ile 25 Temmuz 2024, 10.20 civarında kesilen sular, aynı gün saat 12.30’da gelecek.
(Tavas-Orta Mahalle Babayusuflar Sokak - Tavas-Orta Mahall E Kıstılar Sokak - Tavas-Orta Mahalle Ahmediye Sokak - Tavas-Orta Mahalle Bakkallar Sokak - Tavas-Orta Mahalle Hükümet Cad. - Tavas-Orta Mahalle Hacı Yusuflar/2 Sk. - Tavas-Orta Mahalle Hacı Yusuflar/1 Sk. - Tavas-Orta Mahalle Hacı Yusuflar Sokak - Tavas-Orta Mahalle Karpuzlar Sokak - Tavas-Orta Mahalle Baylar Sokak - Tavas-Orta Mahalle Hacı İmamlar Sokak - Tavas-Orta Mahalle Hanlar Sokak - Tavas-Orta Mahalle Karakoloğlu Sokak - Tavas-Orta Mahalle Kocamanlar Sokak - Tavas-Orta Mahalle Kocamanlar/2 Sk. - Tavas-Orta Mahalle Kocamanlar/3 Sk. - Tavas-Orta Mahalle Mehmet Fevzi Efendi Caddesi - Tavas-Orta Mahalle Şht.Albay.Karaoğlanoğlu Cad.)
- Üniversite yanındaki ana hat arızasından kaynaklı olarak Babadağ, Buldan, Sarayköy ilçelerinde ise bugün saat 10.00’da başlayan su kesintisi 12.00’da sona erecek. Boğazçiftlik Mevkii’nde ise Elektrikli pompa arızası sebebi ile gerçekleşen su kesintisi 15.00’da son bulacak.
- Çal, Güney, Bekilli ilçelerinde dün akşamüstü ana şebekedeki boru arızası sebebi ile kesilen suyun bugün saat 12.00 itibari ile yeniden verilmesi planlanıyor.