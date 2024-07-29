Beyağaç Belediyesi'nin geleneksel hale gelen Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü düzenlenecek. Başkan Sezayi Pütün, ata sporuna ilgi duyan herkesi etkinliğe katılmaya çağırdı.

Beyağaç Belediyesi, 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirecek. Başkan Sezayi Pütün, yaklaşık 350 pehlivanın katılacağı ve 20'ye yakın başpehlivanın yer alacağı güreşlerin, 3 Ağustos'ta Beyağaç'ta yapılacağını açıkladı.

Pütün, etkinliğin sponsorların desteğiyle düzenleneceğini ve bu yıl da belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadan gerçekleştirileceğini belirtti. “Denizli’miz ve ülkemiz genelindeki tüm güreş severleri bu heyecanı bizimle birlikte yaşamaya davet ediyorum” diyen Pütün, ata sporunun bu yıl da geniş bir kitleye hitap edeceğini vurguladı.

Başkan Pütün, bu yılki güreşlerde ağalık uygulamasının olmayacağını açıkladı. “Güreş ağasının ödemesi gereken bedelin bir bölümünü kendi cebimden ödeyeceğim” diyen Pütün, etkinliğin mali yükünün büyük bir kısmını üstlenerek güreş severlere güzel bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul ve Sivas'ta da aynı gün güreşler olmasına rağmen, Kırkpınar’daki tüm başpehlivanları davet ettiklerini belirten Pütün, bazı pehlivanların son anda katılamayacağını ifade etti. Buna rağmen, Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin İyican ve Ali Gürbüz gibi ünlü başpehlivanların etkinlikte yer alacağını duyurdu.

Pütün, etkinliğin amacının yağlı güreşlere sahip çıkmak ve bu sporu seven gençlere destek olmak olduğunu belirtti. “Bizim amacımız, yağlı güreşlere sahip çıkmak ve bu sporu seven gençlere destek olmaktır” diyen Pütün, etkinliğe ilgi gösteren herkese teşekkür etti.