Denizli'de 4 Ocak Cumartesi günü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Gün boyunca yağışın devam edeceği tahmin edilirken, sıcaklık değerleri ve rüzgar hızına ilişkin detaylar paylaşıldı.

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Detaylı hava durumu:

  • Gece Saatleri (24.00 - 06.00): Sıcaklık 8-10°C arasında olacak. Nem oranı yüzde 94, rüzgar ise saatte 18-19 km hızla esecek.
  • Sabah (06.00 - 12.00): Sıcaklık 9-11°C, nem yüzde 85-93. Rüzgar hızında hafif bir azalma bekleniyor.
  • Öğleden Sonra (12.00 - 18.00): Sıcaklık 14°C'ye kadar yükselecek ancak yağış devam edecek. Nem yüzde 79 seviyesinde, rüzgar hızı ise saatte 18 km.
  • Akşam ve Gece (18.00 - 24.00): Sıcaklık 10-12°C, nem yüzde 94 civarında olacak.

4 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ