Denizli'de 4 Ocak Cumartesi günü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Gün boyunca yağışın devam edeceği tahmin edilirken, sıcaklık değerleri ve rüzgar hızına ilişkin detaylar paylaşıldı.
Detaylı hava durumu:
- Gece Saatleri (24.00 - 06.00): Sıcaklık 8-10°C arasında olacak. Nem oranı yüzde 94, rüzgar ise saatte 18-19 km hızla esecek.
- Sabah (06.00 - 12.00): Sıcaklık 9-11°C, nem yüzde 85-93. Rüzgar hızında hafif bir azalma bekleniyor.
- Öğleden Sonra (12.00 - 18.00): Sıcaklık 14°C'ye kadar yükselecek ancak yağış devam edecek. Nem yüzde 79 seviyesinde, rüzgar hızı ise saatte 18 km.
- Akşam ve Gece (18.00 - 24.00): Sıcaklık 10-12°C, nem yüzde 94 civarında olacak.
4 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ