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Denizli 'de 4 Ocak Cumartesi günü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Gün boyunca yağışın devam edeceği tahmin edilirken, sıcaklık değerleri ve rüzgar hızına ilişkin detaylar paylaşıldı.

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