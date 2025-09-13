Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçinin kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yetkililer, işçilerle iletişimin devam ettiğini ve sağlık durumlarının stabil olduğunu bildirdi.

Göçükte mahsur kalan işçilerle iletişim sürüyor

Olay, Karaismailler Mahallesi’ndeki maden ocağında dün meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran’ın kurtarılması için jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Maden işçileri de ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

“Sağlık durumları stabil”

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, ekiplerin işçilerle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Cankaloğlu, “Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. Bir işçimiz diz altına, diğer işçimiz ise beline kadar gömülü. Önlerindeki malzemeler kaldırıldığında çıkarılmaları mümkün olacak” dedi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İnceleme ve denetimlerin göçükte mahsur kalan işçiler kurtarıldıktan sonra devam edeceği bildirildi.