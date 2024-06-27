Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 25-28 Haziran 2024 tarihleri arasında İngiltere’de ev tekstili sektörüne yönelik olarak AR-GE yurt dışı pazarlama programı düzenledi. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen bu program kapsamında, proje üyesi 12 firma ve 18 kişilik bir heyet, Londra’da İngiltere’nin önde gelen satın alımcılarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Toplamda 36 alıcı firma ile yaklaşık 190 ikili iş görüşmesi yapıldı. Ayrıca toptan ve perakende merkezleri de ziyaret edildi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, program hakkında şunları söyledi: “İngiltere, Denizli ihracatında önemli bir konumda. Geçtiğimiz yıl ülkeye 519 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve bu, toplam ihracatımızın yüzde 12’sini oluşturdu. 2024 yılında ise Ocak-Mayıs döneminde İngiltere’ye olan ihracatımız 227 milyon dolara ulaştı ve bu oran yüzde 13’e yükseldi. Ev tekstili sektöründe ise 2023 yılında 82 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiği, 2024 yılının ilk 5 ayında ise 31 milyon dolarlık ihracat yapıldığı görülüyor.”

Başkan Memişoğlu, sektördeki rekabetin yoğunluğuna dikkat çekerek şunları ekledi: “Yeni iş bağlantıları kurmak ve potansiyel ihracat imkanlarını değerlendirmek için yurt dışındaki alıcılarla doğrudan temas etmek oldukça önemli. Bu anlayışla, 2024 yılında farklı ülkelerde çeşitli sektörlerde yurt dışı pazarlama programları düzenleyerek ihracat rakamlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.”