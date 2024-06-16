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Hakkı Peker ise kurban eti taşıdığı sırada başını çarptığını, dikiş atıldığını belirterek tomografi sonucunu beklediğini dile getirdi.

Uşak'ta da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılardan Mehmet Meydan, arkadaşıyla birlikte büyükbaş hayvanı kestikleri sırada yaralandığını ve eline 11 dikiş atıldığını söyledi.

Aydın'da kurban kesimi esnasında çeşitli yerlerinden yaralanan 34 kişi, Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Kesim sırasında vücutlarının çeşitli yerlerini yaralanan 170 kişi, Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve özel hastanelerin acil servislerine müracaat etti.

Denizli'de belediyenin belirlediği kesim yerlerinde bayram namazının ardından hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar kurbanlarını evlerinin bahçesinde kesmeyi tercih etti.

DENİZLİ/AYDIN/UŞAK (AA) - Denizli, Aydın ve Uşak'ta kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kale'deki tarihi cami cuma ve bayram namazlarında ibadete açık olacak

Kale'deki tarihi cami cuma ve bayram namazlarında ibadete açık olacak

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