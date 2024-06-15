Denizli'nin Babadağ ilçesinde, dün öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Yangının başlangıcı ve ilk müdahaleler

Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına çevre illerden gelen destek ekipleri de müdahale etti.

Tahliye ve kurtarma çalışmaları

Yangın nedeniyle AFAD ekipleri, bölgede yaşayan yaşlı vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. Kelleci Mahallesi'ndeki yaklaşık 50 ev jandarma ekiplerince boşaltıldı. Yangının ilerlediği Mollaahmetler Mahallesi'nde de tahliye kararı alındı ve mahalle sakinlerine evlerini boşaltmaları için anonslar yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, tahliyeler için belediye otobüslerini bölgeye yönlendirdi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu ve çalışmaları yerinde takip etti.

Vatandaşların ve Hayvanların Tahliyesi

Yangında birçok keçinin öldüğü ve hayvan barınakları ile yazlık olarak kullanılan bir evin yandığı öğrenildi. Araçları olan bazı vatandaşlar eşyalarını yükleyerek mahalleden ayrılırken, araçları olmayanlar Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüslerle tahliye edildi. Tahliye edilenlerin çoğu çevre köylerdeki akrabalarının yanına giderken, bazıları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edildi. Büyük ve küçükbaş hayvanlar ise belediyeler tarafından gönderilen kamyonetlerle güvenli alanlara nakledildi.

Yangın bölgesine, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yiyecek ve içecek dağıtımı için mobil istasyonlar kuruldu. Ayrıca Kelekçi Mahallesi'ndeki kadınlar, evlerinde yaptıkları yemekleri görevlilere dağıttı.

Yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu aralıksız çalıştı. İş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar yangının etkili olduğu noktalarda alevleri söndürmeye çalışan ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramasını engelledi.

Sabah müdahaleleri ve kontrol altına alınması

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte takviye ekiplerin gelmesiyle müdahaleler yoğunlaştı. Yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 7 uçak, 89 arazöz, 347 personel, 10 su tankeri, 20 hizmet aracı, 10 ilk müdahale ekibi, 5 greyder, 6 treyler ve 5 dozer katıldı. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, 09.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.