Bayramyeri Meydanı'nda yapılan düzenlemelerle, vatandaşların rahatça dolaşabileceği, etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir alan oluşturuldu.Kent yaşamının önemli bir parçası olan cadde, bulvar ve meydanların sadece vatandaşların kullanımına sunulması için yapılan çalışmalarla Bayramyeri Meydanı, eski sıkışık ve karmaşık görüntüsünden arındırıldı. Standlar, araç parkları ve benzeri yapılar kaldırılarak meydanın ferah bir hale getirilmesi sağlandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu'nun hafta sonu akşam saatlerinde gerçekleştirdiği konser sürpriziyle meydana renk katıldı. Güzel marşlar ve hareketli şarkılar eşliğinde, vatandaşlar meydanı doldurarak müziğin tadını çıkardılar.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin artık sadece bir sanat şehri olmayacağını, aynı zamanda meydanlarıyla da anılacağını belirtti. Başkan Çavuşoğlu, halkın meydanlarda yaşayan bir şehir görmesini istediklerini vurgulayarak, Denizli'nin sokaklarını, caddelerini ve meydanlarını bir sanat şehri haline getirmek için çalışmaların başladığını ifade etti.

Denizli'nin meydanlarının yaşanabilir bir hale getirilmesinin önemine değinen Başkan Çavuşoğlu, sokak sanatçılarının eserlerini sergileyebileceği, insanların müzik dinleyip sanatçıları izleyebileceği bir kent hayal ettiklerini dile getirdi. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların, Denizli'nin mutlu ve huzurlu bir şehir olma yolunda atılmış önemli adımlar olduğunu belirtti.