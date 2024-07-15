Denizli'de, Beyağaç Belediyesi'nin öncülüğünde, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), ADM Elektrik Dağıtım ve Kalebey Topluluğu Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen 4. Beyağaç-Topuklu Yaylası Uluslararası Etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi. Gök Bilimci Prof. Dr. Ethem Derman'ın adına düzenlenen etkinlik, 1700 metre rakıma sahip Topuklu Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Binlerce gökyüzü meraklısı katıldı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlik, gökyüzü gözlemcileri için eşsiz bir deneyim sundu. Katılımcılar, astrofotoğrafçılık uzmanlarının rehberinde, gökyüzünde özel kareler yakaladı ve gökyüzü hakkında bilgi aldı. Etkinlik boyunca teleskoplar ve profesyonel fotoğraf makineleri, gökyüzünün büyüleyici manzaralarını fotoğrafladı.

Astrofotoğrafçılık ve eğitimler

Etkinlikte, astrofotoğrafçılıkla ilgilenenlere gökyüzünü fotoğraflamanın inceliklerini anlattı. Uzmanlar, gök cisimlerinin nasıl görüntüleneceği ve çekim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Topuklu Yaylası'nın avantajları

Topuklu Yaylası, Türkiye'nin en karanlık bölgelerinden birinin olması nedeniyle gökyüzünü gözlemlemek için ideal bir mekandır. Yüksek rakımı ve şehir ışıklarından uzak konumu, yıldızları ve gezegenleri gözlemlemek için mükemmel şartlar sunuyor. Katılımcılar, bu avantajlardan faydalanarak gökyüzünün büyüleyici güzelliklerini keşfetti.