Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Denizli Bilim Merkezi İle Bilime Yolculuk" projesiyle, kent merkezi dışındaki 17 ilçeden gelen 7-14 yaş arası öğrencileri ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, 8-16 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Bu kapsamda bin öğrenci, Denizli Bilim Merkezi'nde eğitici ve eğlenceli atölyelere katıldı.

Bilimsel atölyelerle zenginleşen bir gün

Proje kapsamında öğrenciler, Temel Bilimler, Matematik, Uzay ve Havacılık, Tasarım ve Robotik Kodlama atölyelerinde yenilikçi düşünme becerilerini geliştirdi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar, bilimsel düşünceyi günlük hayata entegre etme fırsatı buldu.

Uzayın derinliklerine yolculuk

Etkinlikler sırasında planetaryumda gerçekleştirilen gösterimlerle çocuklar, güneş, yıldızlar ve gezegenler hakkında bilgi edindi. Ayrıca "Mars'la Yüzleşme" sergisini ziyaret ederek Mars'a yolculuk ve Mars'ta yaşam konularında bilgi sahibi oldular. Çocuklar, bu unutulmaz günde hem eğlendi hem de bilimsel meraklarını doyasıya yaşadı.

Bilime olan ilgi ve merak, bu tür etkinliklerle geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor. Denizli Bilim Merkezi’nin sunduğu olanaklar, öğrencilerin tatil dönemlerinde dahi öğrenmeye devam etmelerini sağlıyor.