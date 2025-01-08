Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçedeki ulaşım ağını iyileştirecek yeni yol çalışmaları için ihaleyi sonuçlandırdıklarını ve 13 Ocak'ta çalışmalara başlayacaklarını müjdeledi. Proje, bölgedeki trafik güvenliğini artırmayı ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

İlçenin altyapısına katkı sağlayacak yatırım

Bozkurt Belediyesi, yol çalışmalarını başlatarak ilçedeki altyapıyı güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, projenin sadece ulaşım açısından değil, ilçenin genel kalkınması açısından da büyük fayda sağlayacağına inandığını belirtti. "Bu yatırım ilçemiz için hayati bir önem taşıyor. Amacımız, vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu yollar sunmak," diyen Çelik, bu tür yatırımların şehrin geleceğine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Başkan Çelik'in açıklamaları

Başkan Çelik, yeni yol çalışmalarının ilçeye değer katacağını ifade ederek, projelerin kısa süre içinde tamamlanması hedeflendiğini söyledi. "Bu çalışmalar Bozkurt’a büyük katkılar sağlayacak. Hem ulaşım rahatlayacak hem de trafik güvenliği artacak," diyerek, ilçedeki cadde ve sokaklarda yapılacak iyileştirmelere dikkat çekti.

Çalışmalar 13 Ocak’ta başlayacak

Yol çalışmalarının 13 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacağı açıklandı. Başkan Çelik, Bozkurtlular’a sabırlı olmalarını ve projelerin tamamlanmasının ardından ilçedeki ulaşım altyapısının önemli ölçüde iyileşeceğini belirtti.

Başkan Çelik, sözlerini, "İlçemiz için hayırlı bir başlangıç yapıyoruz. Bu çalışmalar, hem vatandaşlarımıza hem de Bozkurt’un geleceğine büyük katkı sağlayacaktır," diyerek sonlandırdı.

Bozkurt’un geleceğine yatırım

Yol çalışmalarının yanı sıra ilçenin kalkınmasına yönelik yapılan yatırımlar, Bozkurt’un uzun vadeli gelişimine önemli katkılar sunacak. Başkan Çelik’in açıklamaları, ilçedeki altyapı eksikliklerini giderme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.