Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza o an gerçekleşti

Kaza, saat 16.30 civarında Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Buldan’dan Denizli istikametine seyreden otomobil, kavşağa yaklaşırken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya döndü

Karşı yönden gelen otomobille çarpışan araç, metal yığınına dönerken, Manisa istikametine gitmekte olan araç da yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kazada, ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.