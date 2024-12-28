Nazilli'de uçuruma düşen sürücü, helikopterle kurtarıldı! Nazilli'de uçuruma düşen sürücü, helikopterle kurtarıldı!

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Denizli Buldan'da Feci Kaza 1 Ölü, 4 Yaralı (3)

Kaza o an gerçekleşti

Kaza, saat 16.30 civarında Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Buldan’dan Denizli istikametine seyreden otomobil, kavşağa yaklaşırken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Denizli Buldan'da Feci Kaza 1 Ölü, 4 Yaralı (2)

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya döndü

Karşı yönden gelen otomobille çarpışan araç, metal yığınına dönerken, Manisa istikametine gitmekte olan araç da yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kazada, ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA