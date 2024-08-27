Denizli Büyükşehir Belediyespor, yüzme takımından 5 sporcu ile bir kez daha milli heyecanı yaşayacak. Bu sporcular, 26-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın Ohlid kentinde düzenlenecek olan Len Cup 1. Balkan Şampiyonası’nda hem Denizli’yi hem de Türkiye’yi temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları İbrahim Burhan, Emine Doğa Aktaş, Azra Selin Sert, Berru Burhan ve Recep Bıçaklı, antrenörler Çiğdem Ekmekçi ve Yusuf Başer eşliğinde şampiyonada mücadele verecek. Bu sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen ve Marmaris’te gerçekleştirilen TYF Gelişim Grubu Yaz Şampiyonası ve Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda gösterdikleri üstün performansla milli takım kadrosuna seçilme başarısını elde ettiler.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şampiyonada Denizli ve Türkiye’yi temsil edecek sporcuları tebrik ederek, onlara başarı dileklerinde bulundu. Başkan Çavuşoğlu, sporcuların bu önemli uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirtti.