Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, unutulmaz bir "Yaza Merhaba" konseri düzenleyerek dinleyicileri adeta büyüledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, şehrin kültür hayatına damga vurdu.

Konser, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım'ın da katılımıyla gerçekleşti. Sahneye çıkan Türk Sanat Müziği Korosu, şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetiminde büyüleyici performanslarıyla izleyenleri mest etti. Denizli'nin sevilen sanatçıları, birbirinden güzel eserlerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin ardından konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, konservatuara emek veren tüm sanatçı ve müzisyenlere teşekkür ederek, şehrin kültür ve sanat hayatının daha da gelişeceğine dikkat çekti. Marım, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, sanatı sadece salonlarda değil, her yerde yaşatacağız ve halkımızla buluşturacağız" dedi.

Denizli'de gerçekleşen bu etkileyici etkinlik, şehrin sanatseverleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.