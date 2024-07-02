Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Aydın’da gerçekleşen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Müsabakaları’nda büyük başarı elde etti.

Ege'nin en iyileri yarıştı

Hafta sonu Aydın’da gerçekleştirilen müsabakalara, Ege’nin çeşitli illerinden gelen ekipler katıldı. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere iki ayrı formatta yapılan müsabakalarda, ekipler geleneksel halk oyunlarının eşsiz figürleriyle yeteneklerini sergiledi.

Denizli’ye başarıyla döndüler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, müsabakalarda Minikler Düzenlemeli Dal ve Büyükler Geleneksel Düzenlemeli Dal’da birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Minikler Düzenlemesiz Dal’da ise grup üçüncüsü olarak Denizli’ye döndü.